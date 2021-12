Omikron heeft andere symptomen

De pas ontdekte Omikron variant is nog steeds een mysterie. Volgens de eerste bevindingen zullen de verschijnselen waarschijnlijk milder zijn dan bij andere coronavirusvarianten. Maar de symptomen van een infectie met Omikron zijn ook anders dan die van zijn voorgangers. Volgens medische deskundigen komen ongewone symptomen vooral bij kinderen voor.

De ontwikkeling van de nieuwe variant wordt door gezondheidsdeskundigen met bezorgdheid gevolgd. Het verspreidt zich als een lopend vuurtje over de hele wereld; in het Verenigd Koninkrijk is één op de drie besmettingen met Covid-19 al met Omikron. Er is daar zelfs een dode door deze variant gevallen. In Oostenrijk wordt het deze week dominant, zeggen experts daar.

De mutatie werd voor het eerst ontdekt in Zuid-Afrika. Medische professionals daar hebben ongewone symptomen waargenomen die in verband staan met de omikron. Patiënten klagen meestal over een pijnlijk lichaam en extreme vermoeidheid, liet de Zuid-Afrikaanse Medische Vereniging weten. Een kriebelende keel en droge hoest zijn typisch, maar koorts komt minder vaak voor.

Geen van de patiënten klaagde over een verlies van reuk of smaak, tot nu toe een teken van Corona. Hoe meer de ziekteverwekker muteert, hoe minder vaak het zintuigverlies optreedt, zoals Britse onderzoekers hebben vastgesteld. Al na het verschijnen van de delta-variant kon worden vastgesteld dat de reuk- en smaakzin bij deze mutatie minder vaak verloren gingen.