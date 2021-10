Oma moet op Facebook: internet goed voor ouder brein

Surfen op internet na je pensionering is goed voor de hersenen. Dat hebben onderzoekers van de Lancaster University in Groot-Brittannië aangetoond in een onderzoek waarbij de geheugencapaciteit van meer dan 2100 gepensioneerden uit tien Europese landen is getest. Mensen die na hun pensionering het internet opgaan, presteren beter dan degenen die geen computers gebruiken, zo melden zij in het Journal of Economic Behavior and Organization.

Uit eerder onderzoek is bekend dat televisiekijken juist slecht is voor oudere hersens.

De onderzoekers gebruikten een steekproef van 2.105 ouderen die sinds 2004 met pensioen zijn, en onderzochten de cognitieve functie van de gepensioneerden in zowel 2013 als 2015. Ze richtten zich specifiek op een woordherinneringstest, waarbij mensen werd gevraagd om zich een lijst van tien woorden onmiddellijk te herinneren, en vijf minuten later opnieuw.

Uit de resultaten bleek dat mensen die na hun pensionering internet gebruikten gemiddeld 1,22 extra woorden konden onthouden in de herhalingstest in vergelijking met niet-internetgebruikers. Gepensioneerden die het internet gebruikten, waren echter ook vaker man, jonger, hoger opgeleid en korter gepensioneerd.

Vrouwen profiteren duidelijk meer van het web dan mannen. Gepensioneerde mannelijke internetgebruikers konden zich 0,94 woorden meer herinneren dan gepensioneerden die niet surften; bij vrouwen bleef de teller steken bij 2,37 woorden. De interactie met de computer houdt de hersens bezig en stopt de achteruitgang. Oma moet dus op Facebook, daar blijft ze jong bij.