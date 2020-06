Olielek in Poolcirkel opgespoord met satelliet

De noodtoestand is afgekondigd nadat 20.000 ton dieselolie in de Russische Ambarnaya-rivier binnen de poolcirkel is gelekt. De beelden die door de Copernicus Sentinel-2-missie zijn gemaakt, laten de omvang van het lek zien.

De lekkage vond plaats toen een brandstoftank van een elektriciteitscentrale van onderneming Norilsk Nickel op vrijdag 29 mei in elkaar stortte. Norilsk Nickel geldt als een van de meest vervuilende bedrijven ter wereld.

De gelekte olie zou ondertussen ongeveer twaalf km van de plaats van het ongeval zijn afgedreven.

De Ambarnaya-rivier mondt uit in het meer van Pyasino – een belangrijke watermassa en bron van de Pysaina-rivier.

Copernicus Sentinel-2 bestaat uit twee satellieten die gegevens te leveren die nodig zijn voor het Europese Copernicus-programma. Dankzij de frequente observaties van hetzelfde gebied en de hoge ruimtelijke resolutie van de missie kunnen veranderingen in de watermassa’s nauwlettend in de gaten worden gehouden.