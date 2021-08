Oefening van 5 minuten kan bloeddruk verlagen

Het duurt maar vijf minuten en je kunt het doen terwijl je naar televisie kijkt. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat een ademoefening een verhoogde bloeddruk makkelijk kan verlagen. Het enige dat je nodig hebt is een High-Resistance Inspiratory Muscle Strength Training apparaatje. Die zijn voor een paar tientjes online te koop.

Dergelijke apparaatjes maken het inademen van lucht moeilijker, je moet hard zuigen om zuurstof binnen te krijgen. Alsof je door een rietje probeert te ademen. De onderzoekers van de University of Colorado lieten mensen met een hoge bloeddruk vijf minuten per dag door zo’n apparaat ademen. Een controlegroep deed niets.

Na zes weken was de systolische druk bij de groep die ademhalingsoefeningen deed gemiddeld met negen punten gedaald. Dat is een snelle en opmerkelijke achteruitgang. Normaal is daarvoor een robuuste verandering van levensstijl nodig. Bij de controlegroep was er geen verandering te zien.

Volgens de onderzoekers hield ook 95 procent van hun proefgroep de oefening vol, een teken dat het voor veel mensen een ideale manier is om de bloeddruk te verlagen. Een te hoge bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte. In Nederland zijn 1.500 sterfgevallen door hoge bloeddruk. Ook zijn er jaarlijks zesduizend nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten.