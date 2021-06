Obama: als buitenaards leven bestaat, gaan we ons bewapenen

Als er buitenaards leven bestaat, gaat de VS volgens voormalig president Barack Obama ‘veel meer geld uitgeven’ om zich te verdedigen. Hij denkt ook aan ons geestelijk leven er ‘zouden nieuwe religies opduiken’.

Barack Obama deed zijn uitspraken in de Ezra Klein podcast. Daar zei Obama ook dat hij absoluut wil weten waar de UFO’s vandaan komen die te zien zijn in de video’s die recent door het Pentagon zijn vrijgegeven. De Amerikaanse overheid is sinds een paar jaar heel open over ongeïdentificeerde objecten en het feit dat zij ook niet weten wat ze zijn.

Wat zou er gebeuren als we contact krijgen met een buitenaardse cultuur, maar ze te ver zijn om te ontmoeten? ‘Dan zou ik hopen dat de wetenschap dat er buitenaardse wezens zijn, het gevoel van mensen zou sterken dat wat we gemeen hebben een beetje belangrijker is dan onze verschillen’, zei Obama. Maar ongetwijfeld zouden de Amerikanen ook gaan investeren in nieuwe wapens om een eventuele confrontatie te winnen, vertelde hij erbij.

‘Nieuwe religies zouden de kop opsteken. En wie weet in wat voor soort twisten we verzeild raken. We zijn goed in het maken van ruzie’, zei de eerste zwarte president van Amerika. Hij lijkt veel te hebben nagedacht over het onderwerp, net als de vrouw die hem moest opvolgen, Hillary Clinton. Ook Donald Trump leek zich voor UFO’s te interesseren. Op een vraag of hij er informatie over had, glimlachte hij alleen.