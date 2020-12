Nu net zoveel door mensen gemaakte spullen als natuur

Er zijn qua gewicht nu net zoveel Jumbo Jets, magnetrons, gebouwen, achtbanen en andere spullen als er natuur is. Een team van het Weizmann Institute of Science in Israël is gaan rekenen en komt tot de conclusie dat we dit jaar waarschijnlijk de natuur hebben verslagen waar het gaat om het produceren van spullen.

Jaarlijks maken we van 30 gigaton natuur kunstmatige producten. Van plastic flesjes uit aardolie tot boekenkasten uit bomen, we zijn kampioenen in het veranderen van organisch in anorganisch. De snelheid waarmee we dat doen, verdubbelt iedere twintig jaar. En dat al een eeuw lang.

Waarmee we nu op een punt zijn gekomen dat we daadwerkelijk de planeet beheersen. Bomen zijn gekapt om margarine te maken, steen is veranderd in auto’s. Qua gewicht is er nu al meer plastic op aarde dan dieren. En plastic is erg licht. Maar het zwaarste zijn onze gebouwen. Van lege plekken hebben we wereldsteden gemaakt, soms in recordtijd.

De onderzoekers uit Israël, die hun bevindingen hebben gepubliceerd in het tijdschrift Nature, onderstrepen het belang van recycling. Ze waarschuwen dat de wereldeconomie op meer moet gaan drijven dan het omzetten van groen in grijs en dat groei niet langer ten koste van de natuur moet gaan.

Hoe, dat is natuurlijk de grote vraag.