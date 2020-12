Nu is het zeker: honden kunnen Corona ruiken

Gaan we over een paar maanden bij een bezoek aan het station of de supermarkt eerst langs een hond? De trouwe viervoeters zijn een zeer handig hulpmiddel bij de strijd tegen de pandemie. Honden kunnen Corona ruiken.

Veel landen hielden zich met die vraag bezig. De bevestiging komt uit Oostenrijk, waar het leger twee honden, een herder en een rottweiler, heeft getraind om mensen met het virus te herkennen. Fantasy en Piet heten de dieren en ze zijn via geurmonsters klaargestoomd om de ziekte te bestrijden.

Het probleem is dat de trainers de honden niet direct aan COVID-19 wilden blootstellen, om de dieren niet in gevaar te brengen. Maar patiƫnten met de ziekte stoten ook andere stoffen uit die de honden kunnen leren herkennen. Dat is nu na een paar maanden gelukt. De dieren zijn klaar om te worden ingezet.

Waar? Dat is nog ongewis. De Oostenrijkse overheid denkt erover om de honden naar de luchthaven te sturen. Net als drugshonden, kunnen ze dan langs passagiers lopen en ruiken wie verdacht is.