Noren vinden Nazi-slagkruiser op zeebodem

Voor de zuidkust van Noorwegen is een Duitse slagkruiser uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, nog vrijwel intact. De Karlsruhe zonk op 9 april 1940, na een treffer door een Britse torpedo. Het schip zonk niet onmiddellijk, maar was zo zwaar beschadigd dat het later die dag toch naar de kelder ging.

Tachtig jaar lang lag het schip op 500 meter diepte, ten zuiden van de stad Kristiansand. Bij het aanleggen van een elektriciteitskabel tussen Denemarken en Noorwegen door het bedrijf Statnett bleek dat er iets groots van metaal op de bodem lag. Na een duik met een mini-onderzeeër kwam aan het licht dat de Karlsruhe daar aanwezig was.

Noorse archeologen deden onderzoek. Ze noemen de vondst sensationeel. Vooral omdat het schip relatief ongeschonden is. Alleen de voorkant is vernietigd, daar sloeg de torpedo in. Ze gaan het schip niet omhoog brengen, dat is ingewikkeld en duur. Ook is niet bekend of het wel veilig is. Wel is een onderzoek gestart om het schip onderwater te onderzoeken.