Nogal een dingetje: houwitser schiet kruisraket neer

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een houwitser een kruisraket uit de lucht geschoten. Het lijkt niet heel opzienbarend, maar het heeft grote gevolgen voor de verdediging van vrijwel alle landen ter wereld. Ineens heerst de kruisraket niet meer.

Een houwitser is normaal een eenvoudig stuk artillerie. Maar het Amerikaanse leger heeft er een slim wapen van gemaakt. Dat is in staat om een granaat met vijf keer de snelheid van het geluid zeer precies op een doel af te schieten. Zelfs als dat doel zelf ook met hoge snelheden beweegt.

De Amerikanen noemen dit het Advanced Battle Management System. Het bestaat uit een geupgrade kanon dat met hulp van elektromagnetische velden een granaat zeer precies kan richten en hard kan afschieten. Dat richten gebeurt met hulp van sensordata uit vliegtuigen, satellieten, drones en radar.

Afgelopen week is het systeem getest op het White Sands schietterrein in de staat New Mexico. Het werkte perfect, heeft het leger laten weten. Een inkomende kruisraket werd uit de lucht geknald (foto). Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft al laten weten dat het systeem het kan opnemen tegen iedere kruisraket die de Chinezen en Russen in hun arsenaal hebben.