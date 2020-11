Nog een vaccin klaar: 94,5 procent effectief

Na farmacieconcern Pfizer is nu ook het bedrijf Moderna klaar met hun vaccin tegen Corona. Volgens het bedrijf is het nog beter dan de concurrent: 94,5 procent effectief. Het vaccin van Moderna zit in de VS en Europa in een zogenoemde rolling review, een versnelde toelatingsprocedure.

Voor Europa gaat dat via de Spaanse vestiging van het Amerikaanse Moderna.

Het nieuwe vaccin werkt met mRNA, een genetische stof die informatie tussen organismes overbrengt. Moderna werkt met mRNA-1273, dat het lichaam voorbereidt op een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2. Het virus gebruikt eiwitten om de lichaamscellen binnen te dringen en ziekten te veroorzaken. mRNA-1273 bevat de genetische instructies om dat proces tegen te gaan.

Bij tests bleek het vaccin van Moderna natuurlijke afweermechanismen – antilichamen en T-cellen – te helpen aanmaken. Als de gevaccineerde persoon later in contact komt met SARS-CoV-2, zal het immuunsysteem het virus herkennen en voorbereid zijn om het te doden. Gezonde cellen vernietigen ge├»nfecteerde cellen, waardoor ze helpen beschermen tegen COVID-19.

Deze manier om de virussen aan te pakken is een zeer effectieve manier om mensen gezond te houden, zei de directeur van Moderna tegen het programma Good Morning America, waar hij het nieuws wereldkundig maakte.

Moderna verwacht in december al toestemming te krijgen om zeer nauw omschreven doelgroepen van kwetsbare mensen in te mogen enten.