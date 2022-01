Nieuwe variant Corona ontdekt in Frankrijk

In Frankrijk is een nieuwe variant ontdekt van het Coronavirus. De Franse gezondheidsdienst IHU heeft de mutatie voorlopig de naam B.1.640.2 gegeven, er is nog geen Griekse letter voor. Het betreft een variant met 46 veranderingen ten opzicht van het oorspronkelijke virus.

De eerste persoon die is ontdekt met deze mutatie, was net teruggekeerd van een reis naar Kameroen. Daarom denken Franse wetenschappers dat dit virus daar is ontstaan. In totaal zijn twaalf Fransen aangetroffen die deze variant in zich dragen, allemaal van dezelfde regio rond Marseille. Waarschijnlijk zijn ze allemaal met de man in contact gekomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft kennis genomen van de nieuwe variant en zegt de situatie in de gaten te houden. Er is nog geen reden tot zorg, ook al omdat op basis van de twaalf gevallen moeilijk te zeggen is hoe dit virus zich ontwikkelt. De Fransen proberen te ontdekken of er meer gevallen zijn.