Nieuwe variant Corona baart experts zorgen

Een nieuwe Corona-variant met een bijzonder groot aantal mutaties baart deskundigen zorgen. De in Zuid-Afrika ontdekte variant B.1.1.529 heeft meer dan dertig mutaties in het zo belangrijke spike-eiwit, waarmee het virus aan menselijke cellen vast komt te zitten. Deze variant houdt waarschijnlijk verband met de recente snelle toename van nieuwe infecties in zuidelijk Afrika.

De Wereldgezondheidsorganisatie zal vrijdag een spoedvergadering houden. Dan krijgt deze variant waarschijnlijk ook een Griekse letter toegewezen.

De nieuw opgedoken variant is zich aan het verspreiden in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng, die de grote steden Johannesburg en Pretoria omvat. Terwijl in de rest van Zuid-Afrika de Covid 19-pandemie in het huidige voorjaar aanzienlijk is vertraagd, is onlangs in de provincie Gauteng een massale toename van nieuwe infecties geconstateerd. De scherpe stijging daar bereikte woensdag een hoogtepunt met meer dan duizend nieuwe infecties.

De Zuid-Afrikanen hebben de oorsprong van deze variant kunnen achterhalen. Het komt waarschijnlijk uit het buurland Botswana. Inmiddels bestaat een derde van alle gevallen in Gauteng uit B.1.1.529 en dat aandeel stijgt snel. De variant is inmiddels ook in Hong Kong opgedoken, gedragen door een reiziger die in Zuid-Afrika was geweest. De Britten hebben inmiddels hun luchtruim gesloten voor vluchten uit zuidelijk Afrika. Het kan overigens goed aflopen. Een eerdere Zuid-Afrikaanse variant lijkt niet door te zetten.