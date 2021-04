Nieuwe uitvinding maakt van plastic brandstof

Plastic hebben we in overvloed in de wereld. Nog geen tien procent wordt gerecycled. Tien procent wordt verbrand. Tachtig procent van alle plastic die ooit is gemaakt, bestaat nog. Het zit letterlijk overal. Maar wellicht kan het als brandstof gaan dienen. Een nieuwe uitvinding op dat gebied, gedaan door de University of Delaware, is veelbelovend.

Er is vaker gewerkt aan plastic als brandstof. Het is onderzoekers ook al eerder gelukt om benzine te maken uit plastic. Maar dat was duur en moeilijk op te schalen. In Delaware is nu een procedé ontwikkeld waarmee het goedkoper en milieuvriendelijk kan.

Plastic bestaat uit koolstof, net als diesel of benzine. Alleen zitten de atomen in lange strengen aan elkaar. Daardoor brandt plastic niet, het smeult. Door metaal-oxides toe te voegen aan plastic, gaan die ketens stuk en houden we een brandbaar restproduct over. Om dit proces te bespoedigen, gebruikten de mensen uit Delaware zeoliet in, een kristal dat de consument vooral kent als kattenbakvulling.

Wat er overblijft, is een soort smurrie die je kunt raffineren tot elke gewenste brandstof: benzine, diesel, kerosine. Het hele proces gebeurt bij relatief lage temperaturen, die bijvoorbeeld in een oven op zonne-energie op te wekken zijn. Daardoor is het een volledig schone brandstof.

Deze uitvinding, gepubliceerd in het vaktijdschrift Science Advances, belooft ook nog eens schaalbaar te zijn. Daardoor zou het ook economisch aantrekkelijk zijn. Zolang we plastic gebruiken natuurlijk.