Nieuwe test voorspelt heftigheid Corona

Terwijl sommigen mensen een infectie met het coronavirus nauwelijks opmerken, vechten anderen voor hun leven. Onderzoekers hebben nu een bloedtest ontwikkeld die het verloop moet voorspellen. Daarmee kunnen ernstige gevallen al vroeg in de ziekte worden geholpen.

De bloedtest, die onderzoekers van het Royal College of Surgeons in het Ierse Dublin hebben ontwikkeld, meet de verhouding van twee bloedwaarden. Die geven informatie over het immuunsysteem en hebben invloed op de ontsteking. Beide waarden zijn meestal verhoogd in ernstige gevallen van Covid-19.

De ene waarde geeft aan of er een ontsteking in het lichaam is, de andere hoe hard het immuunsysteem daartegen vecht.

De onderzoekers melden in het tijdschrift EBioMedicine dat de verhouding tussen de twee waarden heel precies laat zien hoe ernstig een patiënt ziek zal worden. Maar daarvoor moet het bloed wel in de eerste vier dagen van een infectie worden onderzocht.

De test is ongecompliceerd en de waarde is eenvoudig te berekenen. Zulke nauwkeurige voorspellingen kunnen helpen om te beslissen wanneer de behandeling moet worden geïntensiveerd en wanneer niet. Volgens de onderzoekers is dat essentieel tijdens een pandemie als het gaat om het zo efficiënt mogelijk verdelen van middelen.