Nieuwe PCR-test herkent mutaties gelijk

Een nieuw type PCR-test kan alle bekende mutaties van het Coronavirus gelijk herkennen. Er hoeft geen ingewikkelde en tijdrovende sequentie van het genetisch materiaal van het virus te worden gedaan. Dat scheelt tijd en maakt het mogelijk om sneller te reageren op plaatselijke uitbraken van besmettelijkere Britse of Zuid-Afrikaanse mutaties.

Fabrikant is het Oostenrijkse bedrijf Procomcure Biotech. De test is getest en vanaf nu gecertificeerd en blijkt zeer goed te werken. Tijdens een eerste inzet in de plaats Zell am See pikte de test er gelijk veertig Britse mutaties uit. Een aanwijzing dat er veel meer Britse virussen rondwaren in Oostenrijk dan eerder gedacht.

De onderneming is bezig de productie van deze tests op te schalen. Nu produceren ze er 50.000 per dag, maar dat getal gaat omhoog. Uit heel Europa is belangstelling, zo melden Oostenrijkse media. Voorlopig zijn de test echter alleen in dat land te krijgen. Of Nederland al interesse heeft getoond, is niet bekend.