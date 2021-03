Nieuwe microbe ontstaan op ruimtestation

Op alle plekken waar mensen op een kleine ruimte leven, vind je een veelheid aan microben, schimmels en andere micro-organismen. Het ruimtestation ISS is geen uitzondering. Maar daar, hoog boven onze aarde, is zelfs een heel nieuwe microbe ontstaan.

Dat hebben onderzoekers uit India en de VS ontdekt in opdracht van Nasa. Deze microben zaten onder andere in de Hepa-filters die de lucht in het ruimtestation schoon moeten houden. Ze zijn al rond 2016 in zo’n filter terechtgekomen, maar nu pas is de vondst wereldkundig gemaakt.

Het zijn varianten van microben die je op aarde vindt in de buurt van planten. Deze kleine organismes zijn zelfs belangrijk bij het ziektevrij houden van planten. Dus slecht zijn ze niet. De grote vraag is alleen hoe ze aan boord van het ruimtestation zijn gekomen.

De afgelopen jaren zijn allerlei experimenten gedaan waarbij de astronauten zelf voedsel probeerden te verbouwen. Waarschijnlijk zijn toen microben meegekomen naar de ruimte, die vervolgens zijn gaan evolueren tot een geheel nieuw type. De genetische code daarvan is nu gebroken, om het nog beter te kunnen bestuderen.

Aan boord van ISS wachten nog duizend monsters van andere microben op een ritje naar aarde. Dezelfde wetenschappers willen die ook gaan bestuderen om te zien of er nog meer totaal nieuwe organismen zijn ontstaan in de ruimte.