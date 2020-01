Nieuwe machine houdt donorlever week in leven

Onderzoekers uit Zürich hebben een machine gebouwd die een donorlever een week in leven kan houden. Dit biedt mogelijkheden om een defecte donorlever te redden en toch te transplanteren. Een pomp vervangt het hart, longen en nieren. Hormoon- en voedingsstofinfusies nemen over wat de darm en alvleesklier normaal zouden bieden. En ritmische bewegingen imiteren de ups en downs van het middenrif tijdens het ademen.

De machine is ontwikkeld door een team van het Universitair Ziekenhuis Zürich.

Tot nu toe kon een donorlever slechts maximaal 24 uur worden bewaard in een perfusieapparaat dat bloed, zuurstof en warmte leverde. Nu kon het team donorlevers zeven dagen lang in leven houden, zoals ze melden in het tijdschrift Nature Biotechnology. Deze overlevingstijd biedt nieuwe mogelijkheden om de lever vóór de transplantatie te behandelen.

De onderzoekers ontwikkelden eerst hun perfusiemachine met behulp van varkenslevers en optimaliseerden de omstandigheden. Vervolgens testten ze het apparaat met tien menselijke donorlevers, die allemaal niet voldeden aan de kwaliteitscriteria voor een transplantatie en waren afgewezen door de Europese transplantatiecentra. Zes van deze levers vertoonden echter opnieuw uitstekende functionaliteit na perfusie in de machine.