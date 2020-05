Nieuwe long redt Corona patiënt

Het is een Europese primeur: in een Weens ziekenhuis heeft een vrouw een nieuwe long gekregen om Corona te overleven. De 45-jarige Oostenrijkse was vrijwel zeker gestorven, maar dankzij de donorlong is ze nu op weg naar herstel. Het kan de redding betekenen van meer patiënten.

De operatie vond op 18 mei plaats, een week geleden. Op röntgenfoto’s van de longen van de vrouw (links) is te zien dat beide longen over de volle omvang waren aangetast. De witte vlekken geven infecties aan. Alleen beademingsapparatuur hield de vrouw nog in leven, maar ook die kon een spoedige dood niet afwenden.

Het academische ziekenhuis van Wenen is samen met collega’s uit Toronto gespecialiseerd in longtransplantaties. Beide bieden in samenwerking zelfs een opleiding tot longtransplatatiearts aan. Dus was er expertise om iets nieuws uit te proberen. Een orgaandonor stierf en zo kwam een long beschikbaar.

Tijdens een zeer langdurige operatie kreeg de vrouw de nieuwe long. Gelukkig stootte ze hem niet af. Daarnaast kreeg ze een injectie met bloedplasma met Corona-antistoffen. Niet lang na de operatie begon deze long haar al van zuurstof te voorzien. Nu, een week later, durven haar artsen het een succes te noemen, zoals op de röntgenfoto rechts is te zien. Wel moet de vrouw de rest van haar leven medicijnen blijven slikken tegen het afstoten van de long.