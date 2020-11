Nieuwe app? Software herkent Coronohoestje

Het zou de ultieme sneltest zijn: een app op je telefoon die je vertelt of je Corona hebt, zelfs als je geen symptomen vertoont. Wetenschappers van de technische universiteit MIT in de Verenigde Staten hebben software geleerd om het typische Coronahoestje te herkennen.

Het werkt zelfs als je niet hoeft te hoesten.

Ook als je een hoest opwekt, registreert het systeem of er Corona in de longen aanwezig is of niet. Dat gaat zo goed, dat de software honderd procent van de asymptomatische lijders aan de ziekte herkent. Bij mensen die wel symptomen vertonen, is de succesratio opmerkelijk genoeg iets lager, met 98,5 procent. Maar nog steeds is dat een zeer goede score.

Het systeem is getest tegen de beste medische test die momenteel verkrijgbaar zijn, schrijven de onderzoekers in vakblad IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology.

De verschillen tussen een gewone hoest en eentje van iemand met Corona zijn voor het menselijk gehoor niet herkenbaar. Maar kunstmatige intelligentie is wel in staat om het iets afwijkende geluid op te sporen. Een microfoon van een telefoon is daarvoor goed genoeg. De mensen van MIT gaan dan ook een app maken. Wanneer die beschikbaar komt, is nog niet bekend.