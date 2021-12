Britse wetenschappers hebben een nieuw symptoom van Omikron ontdekt. Bij eerdere varianten was dit nog helemaal afwezig. Het gaat om een gebrek aan eetlust. Wie plotseling niet moet denken aan een bord vol voedsel, kan zich wellicht beter laten testen.

Het nieuwe symptoom is ontdekt dankzij de ZOE-database. Daarin houden Britse wetenschappers en artsen alle data bij over Corona. De database is niet lang na het begin van de pandemie opgericht om houvast te hebben. Het beheer ligt bij King’s College London.

Uit deze database blijkt tot nu toe dat Omikron heel snel om zich heen grijpt, maar dat de symptomen wel milder zijn en tot minder ziekenhuisopnames leiden. Bovendien geven mensen met Omikron aan andere symptomen te hebben. Daaronder dus een gebrek aan honger. Het is nog een teken dat Corona ook een neurologische ziekte is.

Het gaat volgens de onderzoekers om een zeer voorlopige conclusie. Ze willen dit fenomeen verder onderzoeken.