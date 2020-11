Nieuw bedrijf: doden naar de maan

Vanaf volgend jaar kun je doden naar de maan sturen. Een nieuw Amerikaans bedrijf heeft overeenstemming bereikt met Nasa om de gecremeerde resten naar onze grootste satelliet te sturen. Daar komen de urnen op het oppervlak te staan. Voor de eeuwigheid, zo is de bedoeling.

Onderneming Celestis uit Houston kan enkele urnen meesturen met de Luna 2 missie, die volgend jaar juli onderweg gaat naar de maan. Dat zal gebeuren in een sonde die door een privaat bedrijf is gebouwd en door een commerciƫle raket de ruimte in wordt gebracht.

Aan boord zijn in ieder geval de gecremeerde resten van schrijver Arthur C. Clarke, die 2001 A Space Odyssey schreef en van Mareta West, maanwetenschapper van Nasa. Maar er is ruimte voor nog meer urnen.

Deze mensen zijn overigens niet de eerste doden op de maan. De as van astrogeoloog Eugene Shoemaker ligt al op de oppervlakte sinds 1999. Toen stortte een sonde van Nasa met opzet neer op de maan, met zijn resten aan boord. Bij de crash kwam stof vrij waarvan Nasa de samenstelling heeft gemeten.

De urnen komen te staan in de regio Lacus Mortis, of ‘dood meer’ (rode cirkel), een basaltvlakte. Dat is vanaf de aarde te zien, handig voor de nabestaanden van de doden.