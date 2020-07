Net zo makkelijk: mensen geloven complottheorieën die elkaar tegenspreken

Is Corona door een overheid uitgevonden in een laboratorium om de wereld te kunnen controleren? Of is het nepnieuws, een compleet verzonnen epidemie met als doel het domme volk bang te houden? Beide complottheorieën lijken elkaar tegen te spreken. Toch geloven sommige mensen ze allebei, blijkt uit een studie.

Psychologen van de Gutenberg universiteit in het Duitse Mainz ondervroegen ruim vijfhonderd Amerikanen en driehonderd Britten over hun kijk op Covid-19. Daarbij informeerden ze ook naar het waarheidsgehalte van twee populaire samenzweringstheorieën, zoals hierboven beschreven.

Mensen die in de ene theorie geloofden, dachten ook vaak dat de andere waar was, of ten dele waar. Hoewel dat natuurlijk logischerwijs niet kan. Corona is echt of niet, het kan niet tegelijk gefabriceerd zijn en niet bestaan.

Dergelijke theorieën uiten zich in gedrag. Mensen die meer geloofden dat Corona nepnieuws was, hielden zich minder aan anderhalve meter afstand en wilden geen mondkapjes dragen. Mensen die iets meer geloofden dat het virus in een laboratorium was gemaakt, maken zich vaker schuldig aan hamstergedrag. Maar ook bij degenen die geloofden in de theorie van het nepnieuws liggen soms vijfhonderd toiletrollen in het voorraadhok.

Volgens de onderzoekers toont deze studie aan dat sommige mensen een ‘algemene samenzwering mindset‘ hebben. Ze vertrouwen het nieuws en de overheid niet, al kunnen ze hun vinger er niet goed opleggen. Daarom geloven ze de meest buitenissige verhaaltjes op internet, al sluiten die elkaar uit.

