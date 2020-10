Nekt slaapgebrek president Trump?

Minder dan zes uur slaap gemiddeld doet geen enkel mens goed. Ook niet Donald Trump. Zeker drie nachten per week gemiddeld is hij tot twee uur aan het twitteren. En dat doet hij kwaaiiger dan overdag. Opmerkelijk: zijn nachtelijke tweets bevatten niet meer onwaarheden dan overdag. Tot die conclusies komen slaaponderzoekers van onder meer University of Columbia.

Sinds zijn verkiezing in 2016 is de president van de VS steeds minder gaan slapen, en lijkt hij de nachtelijke uurtjes vooral te vullen met twitteren. En het wordt steeds erger: de frequentie van zijn twitteractiviteit tussen 23:00 en 02:00 is meer dan verdrievoudigd tussen 2017 en 2020. En dat is dus slecht nieuws voor zijn functioneren overdag, volgens de onderzoekers.

Nog nooit was het slaapgedrag van een Amerikaanse president zo eenvoudig onder de loep te nemen. Met dank aan Twitter. Voor het onderzoek werden de publieke activiteiten van Trump en de tijdstippen waarop hij tweet geanalyseerd sinds zijn inauguratie in januari 2017. Daarnaast checkten de onderzoekers het waarheidsgehalte van zijn tweets, en het aantal likes, retweets en reacties die ze genereerden.

Trumps nachtelijke tweets doen het niet goed. Een groot deel van zijn publiek slaapt dan natuurlijk en dat levert significant minder likes, retweets en reacties op. Trump komt bovendien bozer over, zowel in zijn nachtelijke tweets als in zijn publieke optredens en interviews de ochtend na zo’n korte nacht.

Trump zelf ligt er niet wakker van. Hij stelt al jaren dat langslapers luiwammesen zijn en hij zelfs maar drie tot vier uur per nacht slaapt.

Het onderzoek is gepubliceerd in vakblad Economic Letters.