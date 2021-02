Nee, vrouwelijke leiders doen het niet beter tijdens Corona

Het is een bewering die al tijden rondzingt op internet en in de pers: vrouwelijke leiders zouden beter omgaan met de Corona pandemie. Maar is dat wel zo? De University of Memphis in de VS zocht het uit. Hun antwoord is duidelijk: nee, vrouwen doen het niet beter dan mannen als het gaat om de bestrijding van Corona.

Ze keken naar 175 landen en corrigeerden voor zaken als bruto nationaal product en bevolkingssamenstelling. Daarnaast keken ze hoe de pandemie in landen om zich heen heeft gegrepen. Daaruit bleek geen enkele correlatie tussen vrouwelijk leiderschap en een betere beheersing van de ziekte.

Wel is er een duidelijke correlatie tussen gelijkheid in een land en iets lagere sterfte door Corona. Hoe minder groot de verschillen tussen arm en rijk, hoe beter landen de crisis aanpakken en de bevolking beschermen.

Waar komt het idee dat vrouwelijke leiders het zo goed doen dan vandaan? Dat lijkt hoofdzakelijk aan twee landen te liggen: Australi├ź en IJsland. Beide met een vrouw aan het roer, beide doen het uitzonderlijk goed als het om Corona gaat. Maar beide zijn ook dunbevolkte eilanden, ge├»soleerd van de rest van de wereld door een flinke plas water. Dat maakt het makkelijk om de ziekte te controleren.

De studie naar vrouwelijke leiders en Corona is uitgevoerd onder leiding van een vrouw en gepubliceerd in PlosOne.