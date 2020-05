Nederlandse F-35’s vertraagd door Corona

Niemand wil het nog officieel bevestigen, maar het is duidelijk dat de levering van de F-35 straaljager aan Nederland ernstig is vertraagd. Vanaf eind maart zou de Koninklijke Luchtmacht (KLu) elke zes weken een nieuwe JSF binnen krijgen. Tot nu toe zijn slechts twee F-35’s operationeel in Nederland.

Binnen de Luchtmacht is al langer bekend dat de aanvoer stokt. Maar een woordvoerder van de Luchtmacht verwijst naar DMO (Defensie Materieel Organisatie). Zij mogen niets zeggen en de woordvoerder van fabrikant Leonardo verwijst weer terug naar Defensie. Volgens bronnen staan twee hagelnieuwe F-35’s te wachten in het Italiaanse Cameri, maar kan een Nederlandse test-piloot vanwege de Corona-crisis niet overvliegen om de laatste check te doen.

Lockheed Martin is scheutiger met informatie. De vliegtuigbouwer bevestigt dat de fabrieken in Italië en Japan gevolgen ondervinden van het Coronavirus. Ook in Texas, waar de meeste F-35’s van de band rollen. De vliegtuigbouwer maakte bekend dat men het target niet gaat halen. De planning was 141 toestellen dit jaar, nu houdt men rekening met een daling van 18 tot 24 exemplaren. De productie gaat de komende drie maanden omlaag.

Vanwege Corona lukt het ook sommige toeleveranciers niet om tijdig onderdelen aan te leveren. In Nederland maakt GKN Fokker verschillende systemen.

Het virus zorgt dus voor een verstoring in de inzetbaarheid van militaire vliegtuigen in Nederland. Eerder werd bekend dat de aflevering van het nieuwe MRTT-tankvliegtuig is vertraagd, ook door Corona. Het was de bedoeling dat eind dit jaar acht F-35’s operationeel zouden zijn op de basis in Leeuwarden. Dat gaat vrijwel zeker niet gebeuren.