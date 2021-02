Nederlands onderzoek: je kunt praten met iemand die droomt

Mensen die dromen kunnen ondertussen communiceren. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek waaraan onder andere het Radboudumc heeft meegedaan. Uit het onderzoek blijkt dat dromers vragen kunnen horen en begrijpen en ook in staat zijn om antwoorden op die vragen te geven. Daarbij worden ze niet wakker.

Dromen zijn van alledag, maar een goede wetenschappelijke verklaring ontbreekt nog altijd. Afgaan op de herinneringen van dromers is minder geschikt omdat dromen daardoor worden vertekend en details missen. Daarom probeerden de onderzoekers van het Radboudumc/Donders Instituut te communiceren met mensen die lucide droomden. In een lucide droom is de dromer zich bewust van het feit dat hij droomt.

De wetenschappers deden op vier verschillende locaties (VS, Duitsland, Frankrijk en Nederland) onderzoek bij in totaal zesendertig personen. Daarbij werd steeds een andere onderzoeksopstelling gebruikt. Personen werden bijvoorbeeld blootgesteld aan licht- of geluidsignalen, werden aangeraakt of kregen gesproken woorden te horen. Als reactie op die input konden ze reageren met oogbewegingen of het aanspannen van bepaalde spieren.

De slapers moesten eenvoudige opdrachten en rekensommen maken, kregen vragen die ze met ja of nee konden beantwoorden of moesten onderscheid maken tussen verschillende sensorische prikkels. Niet iedere deelnemer was in staat om in de slaap contact te maken met de onderzoekers, maar bij zes van hen lukte dat op diverse momenten. Zo konden de wetenschappers vaststellen dat op verschillende manieren zo’n tweerichtingscommunicatie mogelijk is.

Nu deze eerste stap is gezet, komt er waarschijnlijk onderzoek waarbij de cognitieve vermogens tijdens slaap en niet-slaap worden onderzocht. Zou je misschien mensen van hardnekkige nachtmerries af kunnen helpen? Ideeën genoeg. De onderzoekers zelf willen met deze technieken in elk geval het verband tussen slaap en geheugenverwerking verder gaan bestuderen.

(Current Biology)