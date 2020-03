Nederlands onderzoek: Corona is sluipmoordenaar

Uit nieuw Nederlands onderzoek blijkt wat een sluipmoordenaar Corona eigenlijk is. Het onderzoek, van onder andere het Amphia ziekenhuis in Breda, concentreerde zich op de eerste periode dat het virus in Nederland aankwam. Toen zijn 1353 ziekenhuismedewerkers in Breda en Tilburg getest en gevolgd in de weken daarna.

Van deze 1353 geteste personen waren 86 geïnfecteerd met Corona, 6,4 procent. Maar slechts de helft had koorts. De meerderheid voelde zich goed genoeg om aan het werk te gaan. Zo kon het virus zich snel verspreiden, vooral onder de mensen die het hardst nodig zijn in deze epidemie, professionals uit de gezondheidszorg.

Het betekent ook dat koorts geen noodzakelijk symptoom is van Corona. Geïnfecteerden kunnen zeer milde klachten hebben en zelfs geen notie hebben van het feit dat ze het virus onder de leden hebben. Ondertussen kunnen ze tot tientallen andere personen infecteren. Sommigen daarvan kunnen wel levensbedreigende klachten ontwikkelen. De onderzoekers schatten dat veertig procent van de mensen met Corona nooit op de radar van de gezondheidsautoriteiten komt.

Dezelfde onderzoekers willen nu de geïnfecteerden uit hun eerste studie verder volgen om te zien of ze antistoffen aanmaken en of ze toch nog ziek worden. Ze waarschuwen ook dat vermoeidheid en spierpijn kunnen duiden op Corona, klachten die mensen wel vertoonden terwijl ze een mild ziektebeeld hadden.

