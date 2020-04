Nederlanders en Noren wereldkampioen vergaderen via video

Dat blijkt uit de door Microsoft gepresenteerde Work Trend Index. Microsoft constateerde een nieuw record van 2,7 miljard vergaderminuten in één dag. Dat is drie keer zoveel in vergelijking met half maart. Nederland zet samen met Noorwegen het vaakst de video aan om al dan niet vanuit thuis te vergaderen. Het totaal aantal videogesprekken is in maart met duizend procent gestegen.

Het aantal wekelijkse mobiele gebruikers van Teams, het videoprogramma dat samenwerken mogelijk maakt, is in februari en 31 maart verdriedubbeld. De grootste toename was in landen die het hardst getroffen zijn – zoals Italië en Spanje – en in sectoren met de grootste impact, zoals het onderwijs en de overheid.

Ondanks dat sommige medewerkers weer aan het werk zijn, zijn er nog steeds meer dan twee keer zoveel nieuwe Teams gebruikers per dag in China als eind januari. Een aanwijzing dat de nieuwe manier van werken misschien een blijvertje is.