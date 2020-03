Nederlander eet veel te zout, geeft ander de schuld

Bijna alle Nederlanders eten te zout, maar ik niet. Dat denkt het merendeel van de Nederlanders, blijkt uit marktonderzoek in opdracht van de Nierstichting. In werkelijkheid krijgt ongeveer 85 procent van de mensen in Nederland te veel zout binnen.

Een van de oorzaken van de te hoge zoutinname van Nederlanders is onwetendheid. Een pistoletje gezond klinkt wellicht als een verantwoorde lunch. Een soepje en een Griekse salade erbij, en mensen denken helemaal goed bezig te zijn. Toch is de zouttaks, de maximale hoeveelheid zout die nog gezond is voor je nieren, dan al bijna bereikt.

Veel mensen weten niet welke producten het meest bijdragen aan een té hoge zoutinname. Volgens respondenten zijn dit chips en zoutjes, smaakmakers zoals bouillon, maaltijdsauzen en kant-en-klare soepen en maaltijden.

Alledaagse producten zoals broodjes, kaas, kant-en-klare soep, vlees(waren) en vleesvervangers zijn niet genoemd terwijl ze het meest bijdragen aan een te hoge zoutinname. Waardoor bijna iedereen (ook politici) opgeteld over de dag te veel zout binnenkrijgt. En zo ongemerkt hun nieren beschadigt.

Ruim tien procent van de bevolking heeft chronische nierschade. De verwachting is dat dit gaat toenemen door vergrijzing en onderliggende risicofactoren zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Een nierziekte beperkt je leven enorm.

Sommige mensen denken dat producten als zeezout, Keltisch of Himalaya zout gezonder zijn. Maar te veel daarvan is even schadelijk als gewoon zout. Het belangrijkste ingrediënt is namelijk identiek, ongeacht de bron of bewerking: NaCl oftewel keukenzout. Ook eventueel toegevoegde mineralen of spoorelementen maken zout niet minder schadelijk.

Gelukkig is er een oplossing.