Nederland nét voldoende voor aanpak Corona – België dikke onvoldoende

Als de aanpak van Nederland van Corona een schoolrapport was, dan waren we met de hakken over de sloot door naar de volgende klas. België blijft zitten; net als Spanje, Italië en Groot-Brittannië. Dat is de uitkomst van een studie door de Intelligence Unit van het gerenommeerde blad The Economist.

Nederland zit met Zuid-Korea, Zweden, Japan en Zwitserland in een klasje zwakke broeders, maar onze aanpak was nog net adequaat. Opvallend is dat de aanpak van de VS en Chili gelden als ‘goed’. Hoge cijfers zijn er voor Portugal, Australië, Denemarken, Noorwegen, IJsland en Duitsland. Het allerbest was de aanpak van Nieuw-Zeeland.

The Economist komt tot deze ranking op basis van een onderzoek naar verschillende indicatoren. Deze omvatten het aantal beschikbare tests, het verstrekken van niet-Covid-19-gezondheidszorg en oversterfte per 100.000 inwoners.

De uitkomst is gewogen naar externe factoren. Daaronder het voorkomen van obesitas in landen en hun percentage 65-plussers. Ook speelde het aantal reizigers naar een land een belangrijke rol.

Dat Spanje en Italië laag scoren, is volgens The Economist logisch. Deze landen werden als eerste geraakt. Veel kritischer zijn de onderzoekers op de response van Groot-Brittannië en België, landen die wél tijd hadden om zich voor te bereiden, maar veel te weinig deden. Nederland scoorde 2,44, een net iets hoger cijfer dan België met 2,11. Nieuw-Zeeland haalde een score van 3,67.

Het succes van landen is volgens The Economist vooral geweest of er vanaf het begin veel is getest. De Nederlandse overheid hield aanvankelijk vol dat er een schaarste was aan testmaterialen, maar laboratoria hebben dat vorige week ontkend.