Nederland is nu ook een ruimtemacht

Nederland is vanaf vandaag een ruimtemacht. Om 16.50 uur is de Brik-II CubeSat-nanosatelliet gelanceerd. Dat gebeurde door Virgin Orbit, een nieuw commercieel ruimtevaartbedrijf. De Nederlandse satelliet, die met enkele andere satellieten naar de ruimte is gebracht, behoort tot de eerste betalende klanten.

De Nederlandse satelliet zou al in 2019 worden gelanceerd, maar dat is toen wegen technische problemen uitgesteld. Brik-II zal hoofdzakelijk voor communicatie worden gebruikt. Het stelt Defensie in staat om direct veilig contact te hebben met troepen, vliegtuigen of schepen waar ook ter wereld. Ook kunnen legeronderdelen er boodschappen achterlaten.

Virgin Orbit gebruikt een aangepaste Boeing 747 met een raketlanceerinstallatie onder een van de vleugels. Het vliegtuig stijgt gewoon op en vliegt naar ongeveer tien kilometer hoogte. Daar lanceert de bemanning de raket, ook wel de Quadpack Deployer. Die vliegt tot buiten de dampkring, bereikt daar een hoogte van 500 kilometer en laat daar de nanosatellieten los. Deze methode kost veel minder energie dan een conventionele lancering.