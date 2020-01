Nederland gaat lucht voor de maan maken

Als we de maan ooit als kolonie willen gaan gebruiken, dan is er lucht nodig. Dat komt dan uit Nederland. Uit Noordwijk om precies te zijn. Daar staat het European Space Research and Technology Centre. Wetenschappers van dat centrum gaan zuurstof halen uit maanstof.

Het is een techniek die recent is ontwikkeld in Groot-Brittanni├ź. Hoewel de maan vrijwel geen atmosfeer kent, zit er wel zuurstof in het oppervlak. Door dat te verwarmen tot 950 graden en dan stroom en Calcium chloride toe te voegen, komt de zuurstof vrij uit het gesteente. Door dat op te vangen, kun je bijvoorbeeld een maankolonie van lucht voorzien.

In Noordwijk komt een laboratorium om dat proces te vervolmaken. Dankzij de zuurstof kunnen mensen op de maan leven. Maar het is ook te gebruiken om planten te laten groeien en het kan als basis dienen voor raketbrandstof. Zo kan de maan de springplank worden naar de rest van het universum. Dankzij lucht uit Noordwijk.