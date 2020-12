Nederland doet het slecht bij bestrijding Corona

Nederland doet het slecht bij de bestrijding van Corona. Maar niet zo slecht als sommige andere landen. Kroatië en Tsjechië krijgen de slechtste rapportcijfers, blijkt uit nieuwe cijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control, Ierland en IJsland zijn de uitblinkers.

Waar het gaat om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners en het aantal doden, doen ook ons omringende landen het beter dan Nederland. België heeft bijvoorbeeld 331 besmettingen per 100.000, Groot-Brittannië 358 en Duitsland 303. Nederland zit met 409 daar ruim boven.

Ook qua sterfte doen we het slechter dan veel andere landen, met 4,9 doden door Corona per 100.000 inwoners. Finland komt maar op 0,5 en Denemarken op 1,3. We doen het wel veel beter dan Slovenië met 20 doden, of Bulgarije met 25.

De cijfers tonen aan dat Oost-Europa sinds dit najaar ernstig is getroffen, maar niet alle landen. Zo doen staten als Estland en Litouwen het uitstekend. Eilanden, als Ierland en IJsland, bestrijden de ziekte beter dan dichtbevolkte staten als Nederland. Opmerkelijk zijn ook de goede cijfers van Denemarken, dat ook uit veel eilanden bestaat.