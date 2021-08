Nasa zoekt vrijwilligers om naar Mars te gaan

Nasa is op zoek naar mensen die eventueel naar Mars zouden willen. Deze vrijwilligers zouden dan eerst op een afgelegen plek op aarde moeten wonen, onder dezelfde omstandigheden als op de rode planeet. Ze krijgen een 3D printer mee om een onderkomen te bouwen en te beginnen met het inrichten van een plek om eetbare planten te kweken.

Maar de Amerikanen zoeken niet zomaar mensen. Je hebt een ijzersterke motivatie nodig, want ook het wonen in een proefopstelling op aarde is zwaar en duurt lang. Net als op Mars kun je niet tussendoor even naar huis. Daarnaast zijn vaardigheden noodzakelijk, Nasa wil alleen mensen met een universitair diploma in Biologie, Techniek of Wiskunde.

Bovendien mag je niet te oud of te jong zijn, 30 tot 55 jaar, en moet je Engels spreken op zeer hoog niveau. Voldoe je aan alle eisen en wil je maandenlang leven op 530 vierkante meter met enkele vreemdelingen, dan kun je je tot 17 september aanmelden. Degenen die het hier op aarde goed doen onder moeilijke omstandigheden, komen in aanmerking om mee te gaan naar Mars.

Uiteindelijk wil Nasa een station bouwen op Mars. Wanneer dat precies gaat worden, is niet bekend. Wel zullen waarschijnlijk rond 2028 voor het eerst astronauten rond Mars cirkelen. Momenteel rijden op de planeet alleen robotkarretjes rond. Voor Marsbewoners zal de verminderde zwaartekracht (38 procent van de aarde) het grootste probleem worden. Mars heeft wel een atmosfeer, maar die is zeer ijl.