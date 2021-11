Nasa wil nucleaire reactor op maan

De mens gaat terug naar de maan. In 2024 moeten weer mensenvoeten wegzakken in het fijne poeder dat op de oppervlakte ligt. Maar hoe komen die mensen aan energie? Nasa heeft een nieuw plan dat de wenkbrauwen wereldwijd zal doen fronzen: ze willen een nucleaire reactor op de maan zetten. Wat zou er mis kunnen gaan?

Nasa heeft de Amerikaanse industrie gevraagd om met ontwerpen te komen voor een reactor die kernsplijting op gang brengt. Het moet een licht systeem zijn, dat 40 kilowatt elektriciteit kan opwekken. Normaal draaien op een dergelijke kracht twee dozijn huishoudens. Uit de inzendingen zal Nasa een winnend ontwerp kiezen.

Deze plannen maken duidelijk dat Nasa verder nadenkt over een permanente maankolonie. Met 40 kilowatt zouden een paar astronauten per keer op de maan kunnen verblijven. Deze elektriciteit kan verwarming, zuurstofaanmaak en verlichting verzorgen. Maar het blijft natuurlijk een eng gegeven, een kleine nucleaire centrale op de maan. Vooral de weg erheen is risicovol.

Bedrijven die een idee hebben hoe dat veilig kan, mogen tot februari 2022 hun ontwerpen insturen. Nasa zal de meest veelbelovende ontwerpen uitkiezen. Die kunnen dan met geld van Nasa verder ontwikkeld worden. Wanneer de eerste nucleaire reactor op de maan komt te staan, is nog niet duidelijk.