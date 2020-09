NASA wil eerste vrouw op de maan in 2024

De NASA wil in 2024 terugkeren op de maan. Met een bemande vlucht, een man en een vrouw. Zij zullen de eerste mensen zijn, die op de maan rondwandelen sinds 1972.

Zover is het nog niet, want de NASA wacht op geld. Het Amerikaanse Congres moet namelijk akkoord geven op 2,7 miljard euro. Dit is nodig om het landingssysteem te bouwen. De totale kosten zijn overigens 24 miljard. Inclusief nieuwe ruimtepakken.

De astronauten vliegen naar de maan in de Orion. Dit is een Apollo-achtige capsule. Deze zit bovenop een krachtige raket, SLS (Space Launch System).

Amerika wil opnieuw de leiding nemen in de ruimte. Fase 1 van Project Artemis begint in de herfst van 2021. Dan maakt een onbemande capsule een testvlucht rond de maan. Dat is Artemis-1. Daarna draait Artemis-2 een rondje met astronauten aan boord. En dan: Artemis-3. De eerste bemande vlucht naar de maan in bijna vijftig jaar. Ook wil men monsters nemen van het water en ijs op de zuidpool van de maan. Hiermee zou men raketbrandstof kunnen produceren. Er zijn trouwens ook plannen voor een permanente maanbasis, Artemis Base Camp.

Op dit moment werken 17 vrouwelijke astronauten bij de NASA. Wie als eerste vrouw het maanoppervlak mag verkennen, is nog niet duidelijk. NASA zal de namen twee jaar vòòr het begin van de lancering bekendmaken.