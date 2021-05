Nasa vernietigt Europa (in simulatie)

Een enorme asteroïde raast op aarde af. Als hij inslaat, kost dat miljoenen doden. Wat doen we? Terwijl de ene bedreiging van de wereldbevolking nog bezig is, heeft Nasa zich geprobeerd voor te bereiden op een andere. Ze deden afgelopen maand met een groep experts uit de VS en Europa een oefening.

Daarin suist een brok ruimtepuin richting onze planeet. De inslagplek is Europa. Binnen zes maanden (voor de simulatie in een week gepropt) is hij hier. Net als in een echte situatie, begint het met weinig informatie. Naarmate de asteroïde nadert, komen we er steeds meer over te weten. Vooral hoe groot en daarmee bedreigend het gevaarte is.

Een lang verhaal kort: het is in deze simulatie niet gelukt om het onheil af te wenden. Het ding is virtueel neergekomen in Oostenrijk en heeft grote delen van ons continent vernietigd. Ook Nederland is van de kaart geveegd. Alleen Spanje en Finland zijn de dans ontsprongen.

Tijdens de simulatie zijn verschillende ideeën geprobeerd. Zoals het sturen van een ruimtevaartuig of zelfs kernraket om de koers van de asteroïde te wijzigen. Maar daarvoor was er niet genoeg tijd. De conclusie is dan ook dat de aarde niet is voorbereid op een enorm stuk ruimtepuin. Dat, terwijl naar schatting twee derde van alle grote asteroïden nog niet is ontdekt.

De enige oplossing die enig soelaas bood: evacueren. Maar om zulke enorme hoeveelheden mensen weg te krijgen binnen enkele maanden, is bijna onmogelijk.