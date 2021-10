Nasa lijkt van gedoemde ruimteschip Starliner af te willen

In officiële berichten heet het nog altijd dat Nasa groot vertrouwen heeft in het ruimteschip Starliner. Maar achter de schermen is de ruimtevaartorganisatie bezig met een toekomst zonder het gedoemde ruimteschip van fabrikant Boeing. Twee astronauten die met de eerste trip van de Starliner de ruimte in zouden gaan, maken binnenkort hun trip naar het heelal met een Crew Dragon van de private firma SpaceX.

Vanaf het begin zijn er problemen met de Starliner. Diverse vitale onderdelen vertoonden gebreken en de eerste vlucht is steeds uitgesteld. Afgelopen juli had de capsule naar het ruimtestation ISS moeten vliegen – dat ook veel gebreken vertoont – maar opnieuw stelde Nasa uit, omdat ze de veiligheid van de twee astronauten niet kon garanderen. De Starliner moest zelfs terug naar de fabriek om helemaal uit elkaar te worden gehaald.

Wat daarbij is aangetroffen, heeft Nasa niet meer vertrouwen geven. Integendeel. Nicole Mann en Josh Cassada, die waren opgeleid voor dit ruimteschip, gaan definitief met de Crew Dragon de ruimte in, eind 2022. Voor beide wordt het de eerste keer dat ze naar de ruimte gaan. Ze zijn sinds 2013 in opleiding.

De vraag is of Nasa Boeing nog een kans geeft om de Starliner te repareren, of dat ze het project helemaal afblazen. Er staan nog twee astronauten op de rol om het ruimtetuig te vliegen, maar dat zal in ieder geval niet voor 2023 zijn. Als de pechliner überhaupt ooit nog de lucht (en ruimte) ingaat.