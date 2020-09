NASA filmt cosmetica-commercial in de ruimte

Estée Lauder mag een cosmetica-commercial filmen in een unieke ruimte-studio. Het ISS (International Space Station). Tien flessen “Advanced Night Repair” verschijnen binnenkort aan boord van het ruimtestation. Daar filmen astronauten van de NASA de producten in een omgeving zonder zwaartekracht.

De fabrikant zal deze beelden gebruiken in een advertentie-campagne.

Als Estée Lauder een commercial maakt, dan is dit niet de eerste keer dat een reclamefilm in de ruimte wordt opgenomen. En NASA heeft al vaker commerciële klussen uitgevoerd voor grote bedrijven.

De deal met Estée Lauder is voor de NASA een goede manier om exposure te behalen. En ook noodzakelijk, om haar ambitieuze plannen te realiseren. Want de NASA wil ver de ruimte in, met astronauten. En dat kost veel geld.

De flessen van Estée Lauder gaan naar het ISS met een Cygnus. Deze ruimtecapsule van Northrop Grumman vervoert 3600 kilo vracht.

De astronauten zullen overigens zelf niet in beeld verschijnen. Dat is namelijk strikt verboden. Bij de NASA gelden strenge regels wat betreft uitingen in de media.

De NASA is dus druk bezig om sponsors te zoeken die geld in het laatje brengen. Ondertussen kunnen wetenschappers rustig ademhalen. Het blijkt dat de research in de ruimte er vrijwel niet onder te lijdt. Vijf procent van de beschikbare tijd van de NASA crew is voor commerciële activiteiten.

Denk hierbij aan de cosmetica commercial maar ook een heuse speelfilm. Niemand minder dan superster Tom Cruise zal zich in het ISS melden met een filmcrew. De planning is nog niet bekend.