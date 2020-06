Nasa deelt geld uit om aliens te zoeken

Zijn we alleen of niet? Nasa heeft net beurzen uitgedeeld aan wetenschappers om die vraag voor eens en altijd te beantwoorden. Met dat geld moeten de wetenschappers op zeer specifieke plekken gaan zoeken naar buitenaards leven. Hoe? Door vooral te letten op signalen die duiden op het gebruik van technologie.

De gedachte daarachter is dat als een groen mannetje op Alfa Proximus een lampje aandoet om beter te zien, het licht daarvan makkelijk te ontdekken is. Althans, makkelijker dan te speuren naar het huis waar dat groene mannetje woont.

De ontvangers, waaronder enkele universiteiten en sterrenwachten, moeten hun sensoren vooral richten op enkele nieuw-ontdekte exoplaneten. Deze planeten zijn de afgelopen jaren in kaart gebracht en kunnen de juiste omstandigheden hebben om buitenaards leven te herbergen. Met de bijna drie ton aan dollars per beurs zullen de ontvangers op deze ruim vierduizend planeten speuren naar technologische vingerafdrukken.

Sinds de jaren zestig zoekt de mensheid gericht naar buitenaards leven. Tot nu toe zonder succes. Dat heeft sommige wetenschappers op de gedachte gebracht dat het niet bestaat. Anders hadden we het nu wel gevonden. Of misschien zijn alle buitenaardsen wel dood en is de mensheid de laatste der Mohikanen. Dit onderzoek moet het gaan uitwijzen.

Of niet natuurlijk.