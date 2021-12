Nasa: buitenaardse wezens hebben aarde mogelijk al bezocht

Buitenaardse wezens hebben de aarde mogelijk al bezocht, volgens een nieuw rapport van de Nasa. Daarin valt te lezen dat de organisatie open staat voor de mogelijkheid dat er buitenaards leven bestaat. Hoewel het rapport ook zegt dat Nasa nog geen geloofwaardig bewijs heeft gevonden, blijft een van de doelen om ‘onmiskenbare tekenen van leven buiten de Aarde’ te vinden.

Het rapport waarin dit staat is vrijgegeven onder een Freedom of Information verzoek aan Nasa door GovernmentAttic.org. Het is niet voor het eerst dat Nasa zoiets roept.

In het document staat onder andere: ‘Wanneer we meer te weten komen over onge├»dentificeerde luchtverschijnselen, (UFO’s), opent dit de deur naar nieuwe wetenschappelijke vragen om te onderzoeken.’

De onthullingen over Nasa komen net na de publicatie van een Pentagon rapport waarin gedetailleerd staat beschreven hoe weinig de Amerikaanse regering weet over een reeks mysterieuze vliegende objecten die in de afgelopen decennia zijn waargenomen in militaire luchtruimen.

Van de 144 ontmoetingen tussen Amerikaanse piloten en UFO’s kon exact eentje worden verklaard na onderzoek. In het rapport staat dat er geen aanwijzingen zijn dat het om buitenaardse objecten gaat, maar mogelijk om revolutionair nieuwe vliegtuigen van aardse mogendheden. Die zouden dan technologie gebruiken die de Amerikanen niet kennen.