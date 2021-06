Nachtzicht bij de brillenwinkel

Australische onderzoekers hebben een speciale nachtzicht-folie ontwikkeld waarmee mensen zelfs in het pikkedonker kunnen zien. Nanokristallen in de dunne film zetten onzichtbaar infrarood licht om in zichtbaar licht. Daarmee zijn op eenvoudige wijze brillen te maken voor nachtzicht.

De Nationale Universiteit van Australië in Canberra heeft de uitvinding gedaan die, naar ze zeggen, ‘de wereld van het nachtzicht voor altijd zal veranderen‘. De film van de onderzoekers kan rechtstreeks op een bril worden aangebracht en fungeren als een nachtzichtfilter om onzichtbaar licht om te zetten in zichtbaar licht.

Alles wat verder nodig is om de technologie te laten werken, is een laser als lichtbron. Een ordinaire laserpointer is al sterk genoeg. De rest wordt gedaan door de nanokristallen in de film, die fotonen in het infrarode bereik omzetten in energiekere fotonen in het zichtbare lichtspectrum.

De nachtzichtfilm is licht, goedkoop en gemakkelijk in grote hoeveelheden te produceren, zo melden de onderzoekers. De lichtconversie werkt zelfs op grotere afstanden. In tegenstelling tot nachtkijkers heeft de technologie uit Australië geen stroomvoorziening nodig, maar alleen een laser.