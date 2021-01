Long Covid: na half jaar heeft 76 procent mensen met Corona nog klachten

Het is geen griepje. Lijkt er niet eens op. Terwijl de meeste mensen binnen drie weken van de griep herstellen, heeft het immuunsysteem meer werk aan Corona. Zes maanden na de infectie heeft driekwart van de patiënten nog klachten. Dat duidt erop dat het virus anders werkt dan we gewend zijn.

Er is zelfs een term voor het lang aanhouden van klachten: long Covid. Die gaan we vaker horen, zeggen Chinese wetenschappers nu. Ze volgden 1733 mensen uit de stad Wuhan, waar het virus waarschijnlijk het eerst toesloeg. Die klaagden in tweederde van de gevallen na een half jaar nog altijd over aanhoudende vermoeidheid en verminderde kracht in de spieren.

Een kwart van de voormalige patiënten had last van slaapgebrek.

De wetenschappers van het National Center for Respiratory Medicine namen ook bloed af en keken hoeveel antilichamen tegen de ziekte mensen in zich droegen. In vergelijking met een jaar geleden, was dat met de helft gedaald. Dat betekent dat er een reëel gevaar voor herbesmetting bestaat, zo rapporteren de Chinezen. Hun resultaten staan in het gerenommeerde blad The Lancet.

Of mensen zwaar ziek waren geweest, of slechts milde verschijnselen hadden, maakt niet uit. Long Covid is een echt fenomeen. Lang nadat iedereen is gevaccineerd en de ziekte is bestreden zullen patiënten er waarschijnlijk nog last van hebben, denken de Chinezen.