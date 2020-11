Mysterieus ruimte-signaal komt uit de Melkweg

De bron van een geheimzinnig signaal uit de ruimte is eindelijk gevonden. De veroorzaker: een magnetische ster.

We gaan terug naar 28 april van dit jaar. Een signaal van slechts een milliseconde bereikt radio-telescopen op aarde. Dit soort radio-signalen zijn al eerder opgepikt, maar dan van buiten ons sterrenstelsel.

Wetenschappers braken hun hoofd over de oorzaak. Een exploderende ster bijvoorbeeld. Of misschien wel een buitenaardse beschaving.

Nu is zeker dat één bron een zogeheten ‘magnetar’ is. Een jonge neutronenster met een enorm magnetisch veld. De radiosignalen zijn voor het eerst gespot in 2007. Toen hield men nog rekening met een aardse oorsprong. Sommigen dachten zelfs dat magnetrons de boosdoener konden zijn.

Pas in 2013 wisten we zeker dat de signalen écht uit de ruimte komen. Sindsdien zijn meer dan 100 “ruimtezenders” ontdekt. Het vinden van de oorzaak was echter een lastige klus. Want het signaal was kort en de bron ver weg.

Maar op 27 april was het dan eindelijk raak. Twee ruimte-telescopen van de NASA pikten röntgen- en gammastraling op. De afzender was een “magnetar” uit de Melkweg. Hierdoor denken astronomen dat sommige signalen van buiten de Melkweg ook van “magnetars” afkomstig zijn.

Het kosmische signaal was trouwens zo krachtig, dat je het zou kunnen ontvangen met een mobiele telefoon. In theorie, welteverstaan.