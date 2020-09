Mysterie: agressieve orka’s vallen schepen aan

Het is een mysterie waarom agressieve orka’s in Noord-Spanje schepen aanvallen. De dieren proberen boten te rammen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wetenschappers staan voor een raadsel. Meestel mijden de zoogdieren schepen, maar nu is er iets vreemds aan de hand.

Afgelopen vrijdag beukte een orka vijftien keer tegen het roer van een jacht. Het schip raakte onbestuurbaar en werd naar de haven van Corona gesleept gesleept.

Wegens de aanvallen waarschuwen de Spaanse autoriteiten kapiteins om niet met hun schepen in de buurt van de orka’s te komen. Op veilige afstand blijven, is het dringende advies.

Het blijkt namelijk dat dit niet de eerste keer is dat de dieren schepen aanvallen. Een zeilschip van de Spaanse marine kreeg ook te maken met boze orka’s. De bemanning probeerde de dieren te vermijden. Zonder succes. Ze vernielden het roer door ertegenaan te rammen.

Een zeilster stond doodsangsten uit toen een groep van negen orka’s haar zeilboot belaagden, eind juli bij de Straat van Gibraltar. Ze was bang dat haar boot zou kapseizen. De onderkant van de zeilboot liep grote schade op door de aanval.

Volgens onderzoekers is het heel goed mogelijk dat dezelfde orka’s verantwoordelijk zijn voor de aanvallen. Ze zouden dit alleen of samen kunnen doen. Het zouden jonge orka’s kunnen zijn, die gedurende hun leerproces in een soort “nieuwsgierige” fase zitten.

De researchers zeggen ook dat opvarenden niet bang hoeven te zijn, omdat de orka’s niet aan boord springen om mensen aan te vallen. Gelukkig maar.