Musk: ‘Binnen tien jaar mens op Mars’

Op zijn laatst over tien jaar loopt een mens op Mars. Met die opzienbarende uitspraak heeft miljardair Elon Musk het jaar afgesloten. De baas van ruimtevaartonderneming SpaceX wil daar persoonlijk voor zorgen, zei hij in de Lex Fridman Podcast. Nasa is ook met zo’n reis bezig.

Op zijn vroegst zal de expeditie naar Mars in vijf jaar plaatsvinden, als het tegenzit kost het een decennium.

Volgens Musk is de technologie voor een dergelijke reis nu al voorhanden, maar zijn vooral de kosten een struikelblok. Een vlucht (en kort verblijf) zou op dit moment een triljoen dollar kosten, geld dat zelfs Musk niet heeft. Door de technologie verder te ontwikkelen, kan het prijskaartje omlaag.

Voor de reis zou het Starship van SpaceX uitermate geschikt zijn, zegt Musk. Deze krachtige raket is dit jaar getest en zal in het eerste kwartaal van 2022 haar eerste vlucht naar de ruimte maken. Volgens Musk is de raket beter dan welk ruimtevoertuig dan ook.

Het praatje van Musk doet denken aan de aankondiging van John F. Kennedy in 1961. ‘We kiezen ervoor om nog dit decennium naar de maan te gaan’, zei de Amerikaanse president toen. Maar eigenlijk wilde hij ook al naar Mars.