Mooie mensen geloven eerder in evolutie

Heb je die perfecte kaaklijn? Amandelvormige ogen? Jukbeenderen als sprookjes? Dan geloof je vast ook in de evolutie. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat er een sterk verband bestaat tussen mooi zijn en het aanhangen van de theorie. Hoe aantrekkelijker, hoe eerder mensen zijn geneigd om Darwin aan te hangen.

Voor deze studie liet Swarthmore College een groep van 84 proefpersonen vragen beantwoorden over de evolutie. Een panel beoordeelde de proefpersonen op hun aantrekkelijkheid. De vragen gingen vooral over evolutionaire psychologie: geloofden de proefpersonen bijvoorbeeld dat mannen letten op kenmerken die op vruchtbaarheid duiden als ze een vrouw zoeken?

Mensen die aantrekkelijk waren, zeiden veel vaker ja. Deze link bleek zelfs sterker dan opleidingsniveau, inkomen, geslacht en politieke denkbeelden.

Het gaat hierbij om Amerikanen en dan ook nog van het type dat meedoet met een wetenschappelijk onderzoek. Maar het mechanisme dat hier aan het werk is, zit ongetwijfeld ook in Europeanen. Als we iets aan wetenschap hebben, dan zijn we er helemaal voor.

Oh, en die mooie mensen? Die zitten evolutionaire gezien inderdaad op de eerste rij. Ze zijn gezonder, beter in sport en slimmer. Voor de iets minder bedeelden: ga naar de kroeg en wacht af. Hoe dichter bij sluitingstijd, hoe aantrekkelijker je wordt.