Mondkapje vies? In de oven!

Het is een probleem van deze tijd. Help, mijn mondkapje is vies. En bovendien begint hij een beetje naar kaas te ruiken. Wat kan ik doen? Onderzoekers van de Duitse universiteit van Münster hebben een oplossing gezocht en gevonden. Je oven speelt daarbij een belangrijke rol.

De Duitsers raden aan om voor iedere dag van de week een mondkapje te hebben. De exemplaren die je niet draagt, kunnen dan ondertussen uitwasemen in een droge ruimte. Het vocht in je adem vermindert de filterende werking van het masker, dus is het echt noodzakelijk.

Dit geldt zowel voor stoffen maskers, die je dan eens per week kunt wassen op minstens zestig graden, als voor FFP2 maskers van microvezels. Dat laatste model kan natuurlijk niet in de wasmachine.

Wil je die maskers opnieuw gebruiken, stop ze dan in de oven. De Duitse wetenschappers ontdekten dat een uur bij 80 graden genoeg is om alle belangrijke ziekteverwekkers, inclusief Corona, te doden. Laat de mondkapjes daarna even liggen om te zorgen dat ze weer op kamertemperatuur komen.

Wat je niet moet doen, is de mondkapjes op de verwarming leggen. De temperatuur daarvan is ideaal voor allerlei schimmels en andere ziekteverwekkers. Die groeien dankzij de weldadige warmte. De schimmels zorgen daarbij voor de inmiddels bekende kaaslucht.