Molnupiravir: het medicijn tegen Corona werkt

Studies lijken aan te tonen dat het coronamedicijn Molnupiravir werkt. Het middel zit momenteel in de tweede testfase. Daarin is gebleken dat het de virussen in het lichaam van een met Covid-19 geïnfecteerde persoon in vijf dagen aanzienlijk kan verminderen.

Dat maakt het bedrijf Merck Sharp & Dohme bekend, dat het medicijn heeft ontwikkeld. De onderneming hoopt dat Molnupiravir een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan de bestrijding van de pandemie. Het zou zelfs de Heilige Graal kunnen zijn. Het heeft het virus gestopt om zich te vermeerderen. Behalve dit middel, is ook een bestaand astmamedicijn zeer veelbelovend.

In fase III, die nu van start gaat, zullen grote groepen mensen op meerdere locaties het middel krijgen. De resultaten hiervan worden in de tweede helft van het jaar verwacht. Als die ook goed gaat, kan het middel snel daarna op de markt komen.

Daarnaast is het bedrijf van plan in de tweede helft van het jaar een klinisch programma te starten om Molnupiravir te evalueren voor toediening bij mensen die mogelijk net zijn besmet. Daar zou het wellicht de ziekte helemaal kunnen voorkomen.