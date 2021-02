Moeten we dit willen? Computer kan Coronalijder herkennen

Wat kunnen we doen tegen de verspreiding van Corona? De oplossing van de University of South Australia is om grote groepen mensen met kunstmatige intelligentie te analyseren. De technologie kan zelfs worden ingebouwd in drones om menigtes buiten in de gaten te houden. In de VS en Australiƫ gaan grote kantoren en universiteiten het inzetten.

Camera’s en sensors worden gekoppeld aan sterke computers. Die meten de temperatuur, zuurstofsaturatie en ademhaling van grote groepen. Daarmee moeten veel mensen met Corona eruit gepikt kunnen worden. Die kun je dan testen. Maar het systeem kan ook checken of mensen wel anderhalve meter afstand houden.

In de VS heeft de Alabama State University het systeem al in gebruik genomen. Daar draaien nu vijf van deze systemen op de campus. Eerste tests tonen aan dat alleen al de aanwezigheid van het systeem zorgt dat mensen 50 procent minder vaak de afstandsregels overtreden.

Ook haalt de computer er mensen uit die ziek zijn zonder dat ze het zelf weten. Het is vooral de ademhaling die anders is dan bij mensen zonder Covid-19. Alleen zijn daarvoor meer tests nodig om er percentages aan te hangen.

De grote vraag is alleen of we dit moeten willen. Als dit systeem eenmaal werkt, blijft het online, zelfs als Corona voorbij is. In Alabama kijken burgerrechtenorganisaties al kritisch naar het analyseren van de gezondheid van voorbijgangers.